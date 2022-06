Résultat de la législative à Riez : en direct

En direct

19:25 - Du côté de la gauche, les 19,05% de Jean-Luc Mélenchon à Riez scrutés Les électeurs de Riez avaient offert 19,05% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la première manche de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,55% et 0,84% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 23,44% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Riez.

16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Riez ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Ces indicateurs des derniers jours se répercuteront probablement à Riez dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or Marine Le Pen avait gagné la première position à la dernière présidentielle à Riez avec 30,44% des suffrages exprimés, au premier round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 23,62%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,05% et Éric Zemmour à 10,46%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - À Riez, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Riez, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. La situation géopolitique actuelle serait notamment capable de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Riez. Au second tour de la présidentielle, sur les 1 480 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 28,65% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 26,55% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Riez en 2017 ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. Lors des législatives de 2017, 48,48% des personnes en capacité de participer à une élection à Riez avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 44,19% pour le second round.