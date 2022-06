Résultat de la législative à Rillieux-la-Pape : en direct

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rillieux-la-Pape sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - À Rillieux-la-Pape, des sondages tout aussi valables ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Rillieux-la-Pape, Jean-Luc Mélenchon se hissait à la première position avec 32,5% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,71%. Suivaient Marine Le Pen, en troisième position à 17,32% et Éric Zemmour à 6,76%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours changeront probablement ces équilibres lors des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir. Au même moment, le Rassemblement national a dépassé les 19%. 14:30 - À Rillieux-la-Pape, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? À Rillieux-la-Pape, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces législatives. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières pourraient en effet relativiser l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Rillieux-la-Pape. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 31,82% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 25,34% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - La participation à Rillieux-la-Pape va-t-elle encore baisser aux élections législatives ? L'observation des dernières consultations démocratiques permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 45,49% des personnes habilitées à voter à Rillieux-la-Pape s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre une participation de 41,87% pour le deuxième round. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les données clés des législatives à Rillieux-la-Pape Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Rillieux-la-Pape, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 14 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 16801 votants de Rillieux-la-Pape ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 18 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultat des élections législatives 2022 à Rillieux-la-Pape

Les élections législatives 2022 auront lieu à Rillieux-la-Pape comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Monia Bouguerra Divers Geneviève Lucchesi Reconquête ! Anissa Khedher Ensemble ! (Majorité présidentielle) Abdelkader Lahmar Nouvelle union populaire écologique et sociale Alexandre Vincendet Les Républicains Alain Vachon Divers Nordine Gasmi Divers Anna Papa Divers droite Izzet Doganel Divers centre Thomas Spreux Divers extrême gauche Stéphane Gomez Divers gauche Tiffany Joncour Rassemblement National Rachid Lounes Ecologistes Charlotte Bouhila Ecologistes

Législatives 2022 à Rillieux-la-Pape : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 30 783 votants de Rillieux-la-Pape (69140) seront invités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 32.50% des voix au premier tour à Rillieux-la-Pape, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur de "La République En Marche" et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 26.71% et 17.32% des suffrages. Les résultats nationaux avaient cependant commandé aux administrés de Rillieux-la-Pape de se trouver un nouveau candidat pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 66.95% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 33.05% des votes. Les électeurs de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ?