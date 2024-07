Résultat des législatives 2024 à Vaulx-en-Velin : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

20:02 - Un premier tour favorable pour le Front populaire à ce stade Selon les projections des instituts dévoilées d'après les résultats du premier tour, l'alliance RN-LR serait en mesure de décrocher entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron conserveraient jusqu'à 120 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux. Avec 65,02% des voix, Abdelkader Lahmar (Nouveau Front populaire) a pris la tête à Vaulx-en-Velin, le 30 juin dernier au soir du 1er round de l'élection législative. Cédric Pignal (Rassemblement National) et Alexandre Vincendet (Majorité présidentielle) suivaient avec 17,79% et 11,98% des votants dans la ville. Abdelkader Lahmar était aussi en tête dans la 7ème circonscription du Rhône dans son ensemble, avec cette fois 46%, devant Alexandre Vincendet avec 27,05% et Cédric Pignal avec 21,28%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Vaulx-en-Velin ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est également indispensable d'analyser les résultats des scrutins électoraux précédents. À Vaulx-en-Velin, le pourcentage de participation lors du 1er round des législatives 2024 était de 51,43%, dépassant de 17 points celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 34,51% des personnes en capacité de participer à une élection à Vaulx-en-Velin avaient en effet pris part au scrutin, contre une participation de 26,72% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Vaulx-en-Velin, la participation était de 51,43% lors du premier round des élections législatives Le taux d'abstention constitue indiscutablement un critère essentiel des élections législatives. Vaulx-en-Velin a enregistré une participation de 51,43%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 27,85% au premier tour et 27,61% au second tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 59,55% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 49,88% au second tour, c'est-à-dire 12 039 personnes.

17:29 - Vaulx-en-Velin : enjeux locaux et perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Vaulx-en-Velin regorge de diversité et d'activités. Avec ses 52 139 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 4 580 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 26 246 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 48% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,95% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 11 746 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 449 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 21,06%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Vaulx-en-Velin, où la jeunesse représente 48% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.