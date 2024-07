Résultat des législatives 2024 à Bron : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés du scrutin législatif est sans nul doute l'abstention. Le pourcentage de participation à Bron était de 65,31% pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, sur les 23 336 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 67,82% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 73,52% au premier tour, ce qui représentait 17 156 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,43% au premier tour et 46,49% au second tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Bron ?

Bron : quand les données démographiques façonnent les urnes

La composition démographique et socio-économique de Bron façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des législatives. Dans la commune, 19,45% des résidents sont des enfants, et 21,41% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2417,09 €/mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 10 227 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 13,33% et d'une population immigrée de 19,20% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,56% à Bron, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.