Résultat des législatives à Rion-des-Landes - Election 2022 (40370) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 à Rion-des-Landes

Le résultat des élections législatives 2022 à Rion-des-Landes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Landes

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Landes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rion-des-Landes Boris Vallaud (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,16% 46,46% Jean-Francois Broquères (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,86% 18,23% Sylvie Franceschini Rassemblement National 18,78% 23,11% Marion Berginiat Les Républicains 5,19% 3,34% Christelle Lassort Divers centre 4,87% 3,91% Isabelle Du Breuil Helion de la Guéronnière Reconquête ! 3,24% 2,93% Matèu Richard Régionaliste 1,18% 0,65% Carole Voutaz Divers extrême gauche 0,92% 0,49% Daniel Huriez Divers extrême gauche 0,80% 0,90% Participation au scrutin Circonscription Rion-des-Landes Taux de participation 56,84% 52,73% Taux d'abstention 43,16% 47,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98% 1,82% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,87% Nombre de votants 56 532 1 263

Le résultat de la législative à Rion-des-Landes est tombé. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première position chez les citoyens de la 3ème circonscription des Landes habitant à Rion-des-Landes. La participation représente 53% des électeurs habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour cette circonscription législative. Dans la commune, Boris Vallaud a réuni 46% des voix. Sylvie Franceschini (Rassemblement National) et Jean-Francois Broquères (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à respectivement 23% et 18% des voix. L'issue finale de l'élection législative au niveau de la 3ème circonscription des Landes résultera du vote des électeurs des 180 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Rion-des-Landes : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 29.0% des voix au premier tour à Rion-des-Landes. L'ex-députée européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 19.8% et 19.6% des voix. Le choix des votants de Rion-des-Landes était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (53.5% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 46.5% des voix. Les électeurs de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Rion-des-Landes seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.