Résultat de la législative à Romorantin-Lanthenay : en direct

12/06/22 17:08

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Romorantin-Lanthenay ? La peur d'un retour de l'épidémie de covid et ses conséquences en matière économique et sanitaire sont par exemple en mesure d'inciter les électeurs de Romorantin-Lanthenay (41200) à rester chez eux. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 30,79% des votants de l'agglomération. L'abstention était de 31,41% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les indications nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Romorantin-Lanthenay au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Au même moment, le RN a dépassé les 19%. Or Marine Le Pen avait obtenu la première position à l'issue de la dernière élection à Romorantin-Lanthenay avec 28,53% des suffrages exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 27,66%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,46% et Éric Zemmour à 7,64%.

A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 28.53% des voix au premier tour à Romorantin-Lanthenay. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27.66% et 17.46% des suffrages. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 53.84% des votes face à Marine Le Pen (46.16%). Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Quel sera la conclusion des élections législatives à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.