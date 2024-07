Résultat des législatives 2024 à Huisseau-sur-Cosson (41350) – 2e tour [PUBLIE]

Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera très scruté. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Huisseau-sur-Cosson ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Huisseau-sur-Cosson, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national, ratait en revanche la marche au premier tour dans la ville d'Huisseau-sur-Cosson, grattant 20,65% des votes sur place, contre 25,64% pour Emmanuelle Chaplault (Ensemble !). Au deuxième round,c'est encore Emmanuelle Chaplault qui va cumuler le plus de suffrages, avec 54,17% sur l'unique circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Rassemblement National à 45,83%.

A en croire les enquêtes des sondeurs diffusées à la fin de la campagne, le camp de Jordan Bardella pourrait rafler pas loin de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient maintenir jusqu'à 120 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Roger Chudeau (Rassemblement National) a réuni 44,79% des voix à Huisseau-sur-Cosson le 30 juin, à l'occasion du premier tour des législatives. En 2e place, Sylvie Mayer (Union de la gauche) glanait 23,88%. Nils Aucante (Divers droite) captait 19,07% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription du Loir-et-Cher, Roger Chudeau glanant cette fois 49,72%, devant Nils Aucante avec 20,07% et Sylvie Mayer avec 19,47%.

17:29 - Huisseau-sur-Cosson : législatives et dynamiques démographiques

Dans la ville d'Huisseau-sur-Cosson, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,87% et une densité de population de 100 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (84,16%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 881 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,91%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,51%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Huisseau-sur-Cosson mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,46% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.