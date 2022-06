Résultat de la législative à Roquefort-la-Bédoule : en direct

12/06/22 17:20

L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Au fil des derniers scrutins, les 5 968 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des législatives de 2017, 49,78% des personnes habilitées à participer à une élection à Roquefort-la-Bédoule avaient participé à l'élection au premier tour, à comparer avec une participation de 41,5% pour le tour deux.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Roquefort-la-Bédoule ? L'inflation pourrait entre autres tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Roquefort-la-Bédoule (13830). Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,29% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 21,52% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Le chef de l'Etat avait obtenu 23,1% des voix à Roquefort-la-Bédoule, à la dernière élection contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN se hissait à 28,63% des suffrages contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,8% (contre 21,95%). Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront peut-être transformer ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%.

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 29% des votes au premier tour à Roquefort-la-Bédoule. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 18% des voix. Le choix des administrés de Roquefort-la-Bédoule était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (51% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 49% des suffrages. Les citoyens de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Roquefort-la-Bédoule ( Bouches-du-Rhône ) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.