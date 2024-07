Résultat des législatives 2024 à la Ciotat : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques de la Ciotat révèlent les tendances électorales

A mi-chemin des élections législatives, La Ciotat regorge de diversité et d'activités. Avec ses 36 987 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 4 544 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 13,63% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 12,06% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La Ciotat incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 314 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, près de 44,71% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 888,94 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à la Ciotat contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.