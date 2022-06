Résultat de la législative à Royan : en direct

La majorité a chuté à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Royan au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or à Royan, Emmanuel Macron accostait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 34,23% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 21,53%. Suivaient, avec 12,75%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,15%, Éric Zemmour.

14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Royan

À Royan, le niveau d'abstention sera un critère essentiel de ces législatives. La crainte d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus est notamment en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Royan (17200). En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 73,84% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre une participation de 74,52% au premier tour, ce qui représentait 12 679 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.