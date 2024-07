Résultat des législatives 2024 à Médis (17600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:00 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de la gauche à Médis ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La question est encore posée avec plus d'accuité encore pour ce second tour. Premier élément de réponse : le bloc a récolté plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,32% des votes à Médis. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 16,11% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Médis La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce soir Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera en conséquence analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il encore gagner à Médis ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait également à tirer son épingle du jeu à Médis. Dans la commune, c'est Séverine Werbrouck qui démarrait en pôle position au premier tour avec 31,25%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 52,22%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,78%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Aymeric Mongelous (Rassemblement National) a engrangé 48,54% des suffrages à Médis dimanche 30 juin dernier, lors du 1er tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Christophe Plassard (Horizons) et Anne Brachet (Front populaire) avec respectivement 31,95% et 18,32% des votants. C'est aussi Aymeric Mongelous qui arrivait sur la première marche dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 43,83%, devant Christophe Plassard avec 32,75% et Anne Brachet avec 22,15%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Médis ? Au fil des dernières années, les 3 109 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. À Médis, le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 était de 27,93%, inférieur à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait effectivement 43,87% des électeurs de Médis, à comparer avec un taux d'abstention de 45,01% pour les élections européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Médis lors de la deuxième manche des législatives ? La participation est sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation à Médis pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 72,07%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,78% au premier tour. Au second tour, 50,18% des votants se sont déplacés. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 737 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,99% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 77,86% au second tour, c'est-à-dire 2 131 personnes. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Médis ?

17:29 - Médis : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Médis, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 3 036 habitants répartis dans 1 745 logements, cette localité présente une densité de 121 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 239 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 977 foyers fiscaux. Dans la localité, 22% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 12,02% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 47,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,6%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2128,76 euros par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Médis incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.