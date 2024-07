Résultat des législatives 2024 à Saint-Georges-de-Didonne (17110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:02 - À Saint-Georges-de-Didonne, quels seront les reports des voix de la gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? La réponse à cette question devrait marquer ce second tour. Une première réponse : l'attelage a rassemblé plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Georges-de-Didonne, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,74% des votes dans la commune. Une somme à compléter néanmoins avec les 18,2% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Evolution fulgurante du Rassemblement national à Saint-Georges-de-Didonne Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Un score encore un peu plus élevé pourrait bien apparaitre ce dimanche 7 juillet au soir, dans nos tableaux de résultats.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant ce soir Reste désormais à découvrir si la tendance au second tour sera semblable ou non à celle de 2022. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Saint-Georges-de-Didonne, déjà couverte par la 4ème circonscription de la Charente-Maritime, avait aussi vu le binôme estampillé LREM s'imposer avec 39,92%, alors que le Rassemblement national, si observé aujourd'hui, restera derrière à 17,75%. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! Avec 63,89% contre 36,11% pour les perdants. Raphaël Gerard conservait donc son avance sur place.

20:05 - Que concluent les tendances de dimanche dernier pour Saint-Georges-de-Didonne ? D'après les dernières projections rendues publiques sur la base des résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella devrait s'arroger entre 210 et 250 sièges au terme du second tour des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle conserveraient entre 95 et 125 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales. Raphaël Gerard (Majorité présidentielle) a collecté 39,96% des voix à Saint-Georges-de-Didonne le 30 juin 2024, pour le premier tour des élections législatives. Pascal Markowsky (Rassemblement National) et Danièle Desselles (Union de la gauche) suivaient grâce à, dans l'ordre, 34,51% et 16,74% des votants à l'échelle municipale. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait le même chemin que la municipalité, puisque c'est Pascal Markowsky qui y devançait ses adversaires, avec 45,21% devant Raphaël Gerard avec 27,95% et Danièle Desselles avec 17,4%.

19:21 - Saint-Georges-de-Didonne : forte participation aux élections législatives 2024 Au cours des consultations politiques passées, les 5 273 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Comme spécifié dans le post précédent, la participation au 1er round des élections législatives à Saint-Georges-de-Didonne a été de 71,19%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 5 116 personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Georges-de-Didonne s'étaient en effet rendues aux urnes (soit 57,19%), à comparer avec un taux de participation de 60,22% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 19,81% le midi et 45,26% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 à Saint-Georges-de-Didonne ? Le taux d'abstention est immanquablement l'un des critères importants de ces législatives 2024. Le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Georges-de-Didonne s'élevait à 71,19%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 5 077 personnes en âge de voter dans la commune, 77,37% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 76,73% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 895 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,19% au premier tour. Au deuxième tour, 51,45% des citoyens ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Saint-Georges-de-Didonne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quelle influence la population de Saint-Georges-de-Didonne exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,07% et une densité de population de 497 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 083 euros/an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2 700 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,3%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,08%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 66,1%, comme à Saint-Georges-de-Didonne, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.