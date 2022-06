Résultat de la législative à Saint-Aubin : 2e tour en direct

18:57 - La coalition Mélenchon avait terminé troisième à Saint-Aubin il y a 7 jours

Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Aubin, les voix qui avaient choisi la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés lors du premier tour des législatives seront probablement déterminantes ce dimanche pour la deuxième manche du scrutin. Le candidat insoumis avait obtenu 18,43% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,45%, 2,68%, 2,78% et 2,2% en avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 22,11% à Saint-Aubin pour ces légilsatives.