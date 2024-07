Résultat des législatives 2024 à Dole : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Dole : démographie et socio-économie impactent les législatives

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Dole est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 23 775 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 827 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (70,41%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La présence de 2 061 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 10,76%, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 396 € par an, la ville désire un avenir prospère. Pour résumer, à Dole, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.