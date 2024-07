Résultat des législatives 2024 à Foucherans (39100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la gauche à Foucherans ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 24,8% des suffrages à Foucherans. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 22,63% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Foucherans en 2 ans La part des électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections 2024. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 16 points à Foucherans entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. On ne peut pas exclure que le RN finisse vainqueur à Foucherans ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Foucherans ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera ainsi scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être l'espoir de s'imposer. Le RN parvenait aussi à tirer son épingle du jeu à Foucherans à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Aurore Vuillemin-Plançon devant ses concurrents au premier tour, avec 25,93% dans la commune. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Justine Gruet (Les Républicains) chez les électeurs avec 54,80%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,20%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Aurore Vuillemin-Plancon (Rassemblement National) a accumulé 41,24% des voix à Foucherans dimanche 30 juin, au soir du premier round de la législative. En deuxième place, Justine Gruet (Les Républicains) obtenait 32,58%. Ensuite, Hervé Prat (Union de la gauche) décrochait 24,8% des votants. Aurore Vuillemin-Plancon était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Jura dans son ensemble, avec cette fois 39,73%, devant Justine Gruet avec 34,34% et Hervé Prat avec 24,29%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Foucherans : quelle évolution ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Comme précisé dans la publication précédente, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives à Foucherans a atteint 31,54%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 1 512 inscrits sur les listes électorales à Foucherans, 46,63% étaient en effet restés chez eux, contre un taux d'abstention de 42,93% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Foucherans ? Le niveau d'abstention constitue immanquablement l'un des critères essentiels du scrutin législatif. 31,54% des électeurs de Foucherans se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,83% des votants de la ville. L'abstention était de 20,9% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,99% au premier tour et 53,96% au second tour.

17:29 - Foucherans : législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Foucherans, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 279 habitants répartis dans 1 063 logements, cette ville présente une densité de 275 hab par km². Avec 169 entreprises, Foucherans offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,05% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,39%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2169,75 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Foucherans s'inscrit dans l'histoire française.