Résultat de la législative à Saint-Aubin : en direct

12/06/22 17:19

Quel postulant à l'hémicycle les 1 844 habitants de Saint-Aubin fixeront-ils en première place des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Pendant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 36,27% des votes au premier tour à Saint-Aubin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et le fondateur de La France Insoumise avaient obtenu 22,20% et 14,45% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Aubin avec 56,12% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 43,88% des voix.