Résultat des législatives 2022 à Saint-Christo-en-Jarez

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Christo-en-Jarez est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Loire

Le résultat de la législative à Saint-Christo-en-Jarez a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Saint-Christo-en-Jarez, les 1417 habitants inscrits dans la 3ème circonscription de la Loire ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 59%, ce qui représente 839 votants. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Saint-Christo-en-Jarez. Les habitants de 30 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Loire. Emmanuel Mandon a raflé 29% des voix. Angelina La Marca (Rassemblement National) et Vincent Bony (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 25% et 17% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Christo-en-Jarez Emmanuel Mandon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,70% 29,02% Vincent Bony Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,66% 16,83% Angelina La Marca Rassemblement National 21,08% 24,63% Axel Dugua Les Républicains 13,52% 16,10% Isabelle Surply Reconquête ! 5,52% 4,27% Éric Le Jaouen Divers centre 2,14% 2,56% Louis Caillon Divers gauche 1,72% 0,24% Sandrine Leglise Droite souverainiste 1,46% 3,05% Mariam Assaoune Parti radical de gauche 1,28% 0,12% Catherine Martin Ecologistes 1,22% 0,73% Pascal Besson Divers droite 1,00% 1,22% Pauline Husseini Divers extrême gauche 0,87% 0,49% Nina Morel Divers gauche 0,49% 0,00% Alexandre Vidal Droite souverainiste 0,35% 0,73% Participation au scrutin Circonscription Saint-Christo-en-Jarez Taux de participation 45,82% 59,21% Taux d'abstention 54,18% 40,79% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 2,26% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31% 0,00% Nombre de votants 38 264 839

Législatives 2022 à Saint-Christo-en-Jarez : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 939 votants de Saint-Christo-en-Jarez seront amenés à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30% des votes au premier tour à Saint-Christo-en-Jarez. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30% et 10% des votes. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 52% des suffrages face à Marine Le Pen (48%). Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier.