Résultat de la législative à Saint-Héand : en direct

12/06/22 11:23

La cité de Saint-Héand ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 14 candidats se présentent pour cette élection législative à Saint-Héand soit un peu plus en moyenne que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures ci-dessus.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel candidat installeront en première place des résultats des législatives en 2022 les habitants de Saint-Héand à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 37,2% des suffrages au premier tour à Saint-Héand. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18,2% et 11,3% des suffrages. Le choix des citoyens de Saint-Héand était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (65,6% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 34,4% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette commune pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée ?