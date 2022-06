Résultat de la législative à Saint-Hippolyte-du-Fort : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Hippolyte-du-Fort sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Hippolyte-du-Fort. En direct 18:14 - Le bloc Insoumis avait terminé en tête il y a 7 jours à Saint-Hippolyte-du-Fort La réserve de voix à gauche de l'échiquier avant ces législatives à Saint-Hippolyte-du-Fort culminait à 36,01%. Soit le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Son candidat dans la circonscription a pourtant cumulé 32,87% des suffrages à Saint-Hippolyte-du-Fort dimanche dernier. De quoi offrir tout de même la première position à la Nupes. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle l'emporter à Saint-Hippolyte-du-Fort ? Pour le 1er round, dimanche 12 juin 2022, les habitants de Saint-Hippolyte-du-Fort ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 32,87% des bulletins de vote. La candidature Rassemblement National obtient 24,72% des voix. A la troisième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 19,71% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Saint-Hippolyte-du-Fort demeure l'abstention Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En 2017, durant les élections législatives, parmi les 2764 inscrits sur les listes électorales à Saint-Hippolyte-du-Fort, 54,59% s'étaient rendus aux urnes au premier tour, à comparer avec une participation de 46,96% au second tour. Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au deuxième round contre 44,6% en 2012. 10:30 - Le verdict des législatives 2022 à Saint-Hippolyte-du-Fort se dévoilera ce dimanche soir ! Seuls les candidats qualifiés la semaine passée s'affrontent dans la circonscription de Saint-Hippolyte-du-Fort ce dimanche 19 juin, pour le 2e tour des élections législatives 2022. Un niveau d'impétrants réduit. Et les 2858 citoyens de la ville auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 3 bureaux de vote et sélectionner un vainqueur lors de ce second épisode.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Hippolyte-du-Fort - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Hippolyte-du-Fort aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Michel Sala Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Marie Launay Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Hippolyte-du-Fort - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Hippolyte-du-Fort

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Hippolyte-du-Fort Michel Sala (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,48% 32,87% Jean-Marie Launay (Ballotage) Rassemblement National 23,57% 24,72% Catherine Daufès-Roux Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,16% 19,71% Léa Boyer Les Républicains 7,80% 5,99% Antoine Capaldi Régionaliste 4,02% 6,34% Frédérique Bozec Reconquête ! 3,90% 4,46% Catherine Rocco Ecologistes 2,40% 2,37% Agnès Olinet Divers extrême gauche 1,46% 1,74% Annie Brasselet Droite souverainiste 1,36% 1,74% Nathan Casano Divers centre 0,62% 0,00% Didier Merand Divers 0,22% 0,07% Participation au scrutin Circonscription Saint-Hippolyte-du-Fort Taux de participation 51,15% 51,09% Taux d'abstention 48,85% 48,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 2,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,54% Nombre de votants 50 381 1 475

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Hippolyte-du-Fort. À Saint-Hippolyte-du-Fort, les 2887 électeurs rattachés à la 5ème circonscription du Gard ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. L'abstention s'établit à 49% des citoyens inscrits dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (soit 1 412 non-votants). Michel Sala a réuni 33% des voix. Il est suivi par Jean-Marie Launay (Rassemblement National) et Catherine Daufès-Roux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent respectivement 25% et 20% des suffrages. Les électeurs des 137 autres communes appartenant à la 5ème circonscription du Gard voteront-ils comme ceux de Saint-Hippolyte-du-Fort ?

Législatives 2022 à Saint-Hippolyte-du-Fort : les enjeux