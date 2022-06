En direct

18:51 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Saint-Jacques-de-la-Lande ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était bornée à Saint-Jacques-de-la-Lande. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 8,35% et 2,66% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 11,01% à gauche de l'échiquier (et donc 45,82% en comptant le score de Mélenchon).

16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Saint-Jacques-de-la-Lande ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Saint-Jacques-de-la-Lande dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Or à l'issue de la dernière élection présidentielle, à Saint-Jacques-de-la-Lande, Jean-Luc Mélenchon atteignait la première position avec 34,81% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,12%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, troisième à 11,68% et Yannick Jadot à 8,35%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Après la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Jacques-de-la-Lande ? À Saint-Jacques-de-la-Lande, l'un des facteurs importants du scrutin législatif 2022 sera immanquablement le niveau de participation. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles cumulée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, pourraient priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Saint-Jacques-de-la-Lande. Pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,69% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 73,8% au premier tour, c'est-à-dire 5 883 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Saint-Jacques-de-la-Lande ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des élections précédentes. En 2017, à l'occasion des législatives, 52,16% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Jacques-de-la-Lande s'étaient rendues aux urnes au premier tour. La participation était de 44,44% au round deux.