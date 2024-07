Le niveau de participation constitue un critère crucial de ces législatives. 27,57% des électeurs de Chartres-de-Bretagne se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,16% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 24,23% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,83% au premier tour et 46,45% au deuxième tour. La méfiance vis à vis des hommes politiques serait notamment susceptible de pousser les habitants de Chartres-de-Bretagne (35131) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections législatives à Chartres-de-Bretagne : impact de la démographie et de l'économie locale

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Chartres-de-Bretagne émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 8 237 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 448 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,39%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 360 résidents étrangers, Chartres-de-Bretagne se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 49,68% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 445,99 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chartres-de-Bretagne manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.