Résultat des législatives à Rennes : les scores par circonscription EN DIRECT

16:15 - Élections législatives à Rennes : un éclairage démographique

Quel impact auront les électeurs de Rennes sur les résultats des législatives ? Dans l'agglomération, 14,15% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 6,51% ont plus de 75 ans. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux élevé de cadres, atteignant 28,19%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,83% et d'une population immigrée de 11,52% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 15,72% à Rennes, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.