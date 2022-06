Résultat de la législative à Saint-Jean-d'Arvey : 2e tour en direct

19/06/22 18:45

Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 22,28% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 16,81% au premier tour. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 54,71% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Jean-d'Arvey s'étaient rendues dans l'isoloir.

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Saint-Jean-d'Arvey. A l'occasion du premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Saint-Jean-d'Arvey ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a enregistré 38,54% des votes. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 27,96% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National ramasse 14,86% des voix.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative à Saint-Jean-d'Arvey. Les 1475 citoyens de Saint-Jean-d'Arvey votant dans la 4ème circonscription de la Savoie ont désigné le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. L'issue définitive de la législative au niveau de la 4ème circonscription de la Savoie découlera de la conduite des électeurs des 46 autres communes qui la composent. L'abstention s'établit à 45% des électeurs habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale, ce qui représente 668 non-votants. Jean-François Coulomme a amassé 39% des votes. Il ressort devant Patrick Mignola (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Rémi Garnier (Rassemblement National) qui ramassent 28% et 15% des suffrages.

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 27% des votes au premier tour à Saint-Jean-d'Arvey. L'ancien président du "Parti de gauche" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23% et 19% des votes. Avec l'éviction de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 65% des suffrages face à Marine Le Pen (35%). Les habitants de cette localité se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ? Les citoyens de Saint-Jean-d'Arvey prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ?