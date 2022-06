En direct

18:37 - Un premier résultat solide pour la coalition LFI-PS-EELV à Saint-Jean-du-Gard Avec un score de 38,24% des suffrages au 1er tour à Saint-Jean-du-Gard, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette 2e manche des législatives 2022. Son candidat a donc son importance ce dimanche 19 juin. Mais ce premier résultat est toutefois à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 28,73%, 5,05%, 1,66% et 3,39% en avril. Ce qui, en cumul, donnait un total estimé sur le papier à 38,83% pour la Nupes.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Jean-du-Gard ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Il faut bien entendu tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Saint-Jean-du-Gard. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a engrangé 38,24% des votes pour le premier round des élections législatives dimanche 12 juin 2022. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 20,89% des voix. Quant à elle, la candidature Les Républicains ramasse 16,53% des suffrages.

13:30 - Un record d'abstention peut-il impacter le résultat des législatives 2022 à Saint-Jean-du-Gard ? Plus de la moitié des Français ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 42,64% au deuxième tour et 55,4% en 2012, toujours au second tour. Au cours des précédentes élections, les 2607 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections législatives, sur les 2159 personnes en âge de voter à Saint-Jean-du-Gard, 55,16% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 49,7% pour le second round.