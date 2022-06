Résultat des législatives à Saint-Joseph - Election 2022 (42800) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Joseph est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Loire

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative à Saint-Joseph. Au sein de la 3ème circonscription de la Loire, les 1529 habitants de Saint-Joseph ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention atteint 51% des citoyens habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Loire, ce qui représente 782 non-votants. A l'échelle de la localité, Emmanuel Mandon a recueilli 31% des votes. Vincent Bony (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Angelina La Marca (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 24% et 22% des votes. Ces données ne reflètent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 3ème circonscription de la Loire, 30 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Joseph Emmanuel Mandon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,70% 30,78% Vincent Bony Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,66% 23,67% Angelina La Marca Rassemblement National 21,08% 22,44% Axel Dugua Les Républicains 13,52% 5,47% Isabelle Surply Reconquête ! 5,52% 6,16% Éric Le Jaouen Divers centre 2,14% 1,37% Louis Caillon Divers gauche 1,72% 1,37% Sandrine Leglise Droite souverainiste 1,46% 1,92% Mariam Assaoune Parti radical de gauche 1,28% 1,64% Catherine Martin Ecologistes 1,22% 2,46% Pascal Besson Divers droite 1,00% 1,37% Pauline Husseini Divers extrême gauche 0,87% 0,68% Nina Morel Divers gauche 0,49% 0,14% Alexandre Vidal Droite souverainiste 0,35% 0,55% Participation au scrutin Circonscription Saint-Joseph Taux de participation 45,82% 48,86% Taux d'abstention 54,18% 51,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31% 0,94% Nombre de votants 38 264 747

Les électeurs de Saint-Joseph avaient accordé 17,28% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er round de la présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,87% et 1,93% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc viser un total théorique de 24,08% à Saint-Joseph pour ces légilsatives. Marine Le Pen avait obtenu la première position à la dernière élection à la présidence de la République à Saint-Joseph avec 28,69% des suffrages, au 1er round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 25,0%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,28% et Éric Zemmour à 8,98%. À Saint-Joseph, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 demeure l'abstention. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 24,17% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 19,84% au premier tour. Durant les législatives de 2017, 48,58% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Joseph avaient pris part au vote au premier tour. La participation était de 42,84% pour le deuxième tour.

Législatives 2022 à Saint-Joseph : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 29% des voix au premier tour à Saint-Joseph. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 17% des suffrages. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en captant 52% des voix face à Marine Le Pen (48%). Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Comme partout en France, les 1 944 habitants de Saint-Joseph seront invités à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022.