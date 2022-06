Résultat de la législative à Saint-Jouin-Bruneval : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra bien évidemment prendre en compte les spécificités locales, comme par exemple à Saint-Jouin-Bruneval. La candidature Rassemblement National a recueilli 27,84% des votes le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour de l'élection législative. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 27,04% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 21,95% des votes.

Les inscrits de Saint-Jouin-Bruneval avaient accordé 21,95% de leurs voix aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés le 12 juin dernier, pour l'étape initiale de l'élection législative. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 17,73%, 5,51%, 1,27% et 3,39% en avril. Autrement dit une réserve de voix de 27,9% du côté de la gauche.

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Jouin-Bruneval est tombé. La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les 1550 citoyens votant dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime et résidant à Saint-Jouin-Bruneval. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription : 123 autres communes participent aussi au résultat de l'élection législative dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime. Le taux de participation parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale atteint 49% (783 non-votants). Au sein de la commune, Nicolas Goury a enregistré 28% des suffrages. Il ressort devant Marie-Agnès Poussier-Winsback (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Stéphanie Fouani (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent dans l'ordre 27% et 22% des suffrages.

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 29,5% des votes au premier tour à Saint-Jouin-Bruneval, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et celui qui fut le troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 26,0% et 17,7% des voix. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour grâce à 51,8% des voix face à Marine Le Pen (48,2%). En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Jouin-Bruneval ( Seine-Maritime ) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.