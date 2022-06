Résultat des législatives à Saint-Jouin-Bruneval - Election 2022 (76280) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Jouin-Bruneval. Au soir du premier round des législatives, les 1550 citoyens de Saint-Jouin-Bruneval inscrits dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime se sont prononcés pour la candidature Rassemblement National. Nicolas Goury a enregistré 28% des suffrages à l'échelle de la ville. Il est suivi par Marie-Agnès Poussier-Winsback (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Stéphanie Fouani (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 27% et 22% des suffrages. Le niveau de l'abstention représente 51% des citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription (soit 767 votants). Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription, 123 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Jouin-Bruneval ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique pourraient en effet détourner les citoyens de Saint-Jouin-Bruneval (76280) des bureaux de vote. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 552 personnes en âge de voter au sein de la localité, 23,16% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,0% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Marine Le Pen avait gagné la tête du vote au dernier scrutin présidentiel à Saint-Jouin-Bruneval avec 29,52% des votes exprimés, au premier round. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 25,95%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,73% et Yannick Jadot à 5,51%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les indications nationales des derniers jours viendront peut-être remettre en question ce décor à Saint-Jouin-Bruneval dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Saint-Jouin-Bruneval comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 17,73% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,51% et 1,27% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement viser 24,51% à Saint-Jouin-Bruneval pour ces légilsatives.

En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Jouin-Bruneval ( Seine-Maritime ) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.