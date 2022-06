Résultat de la législative à Saint-Laurent-du-Var : en direct

Dans les 23 bureaux de vote de Saint-Laurent-du-Var, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait cumulé 13,29% des suffrages en avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,81% et 0,88% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 17,98% à Saint-Laurent-du-Var pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Laurent-du-Var ?

A l'issue du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Saint-Laurent-du-Var, Marine Le Pen avait pu grimper à la tête du vote avec 33,55% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,21%. On trouvait plus loin Éric Zemmour avec 14,19% et Jean-Luc Mélenchon à 13,29%. Les indications nationales des dernières semaines viendront probablement remettre en question ce tableau lors des législatives à Saint-Laurent-du-Var dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%.