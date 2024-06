Résultat des législatives à Cagnes-sur-Mer : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des voix de la Nupes à Cagnes-sur-Mer ? La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Cagnes-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet enregistré 13,69% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 8,43% à Cagnes-sur-Mer. Mais on peut en revanche estimer un score de 18% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (6,78%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,16%) et enfin de Léon Deffontaine (1,21%).

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Cagnes-sur-Mer Difficile de trouver une logique politique dans tous ces scores. Mais quelques grandes lignes apparaissent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Cagnes-sur-Mer entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera pas loin des 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Cagnes-sur-Mer début juin ? Il y a une élection qui est depuis venue tourner la page. 41,46% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Cagnes-sur-Mer, contre Valérie Hayer à 13,52% et Marion Maréchal à 9,75%. Le mouvement d'extrême droite a convaincu ainsi 7856 habitants de Cagnes-sur-Mer passés par les isoloirs.

14:32 - 28,88% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Cagnes-sur-Mer Le choix du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. L'élection à la présidence de la République avait donné un bel avantage à Marine Le Pen en 2022 à Cagnes-sur-Mer. La patronne de l'ancien FN terminait à 28,88% au premier tour contre 25,4% pour Emmanuel Macron et 14,56% pour Éric Zemmour sur le podium. La quatrième place était pour Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 13,85% des suffrages pour sa part. Au second tour, la candidate du RN écrasait aussi Emmanuel Macron avec 51,66% contre 48,34%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national à ces élections législatives2024 sera très observé. Au début des élections législatives 2022, le Rassemblement national réalisait un puissant résultat à Cagnes-sur-Mer. C'est en effet Bryan Masson qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 24,89% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription des Alpes-Maritimes. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 51,57%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,43%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Cagnes-sur-Mer et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Cagnes-sur-Mer est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 52 580 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 6 861 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (34,82%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 3 946 résidents étrangers, représentant 7,57% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,67%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2457,76 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. En résumé, Cagnes-sur-Mer incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Cagnes-sur-Mer : la mobilisation des électeurs aux législatives L'étude des dernières élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Durant les précédentes élections européennes, parmi les 34 496 personnes en âge de voter à Cagnes-sur-Mer, 56,04% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 52,21% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 45,72% au premier tour. Au second tour, 43,9% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Cagnes-sur-Mer ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017.