Résultat de la législative à Saint-Mammès : 2e tour en direct

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Saint-Mammès, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette 2ème étape des élections législatives. Son postulant a donc son importance ce dimanche. Mais ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. À Saint-Mammès, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 26,18%, 3,71%, 1,28% et 2,32% le 10 avril. Soit un point de départ théorique de 33,49% pour la Nupes pour ces législatives à Saint-Mammès.

15:30 - Quel dénouement pour le second tour des élections à Saint-Mammès ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 32,56% des votes lors du premier tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Elle est ressortie devant les représentants Rassemblement National et Divers centre qui obtiennent dans l'ordre 23,16% et 16,74% des suffrages.