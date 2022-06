Résultat des législatives à Saint-Mammès - Election 2022 (77670) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 à Saint-Mammès

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Mammès est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-et-Marne

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Mammès Elodie Gérôme-Delgado (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,27% 32,56% Jean-Louis Thiériot (Ballotage) Les Républicains 23,89% 12,47% Dominique Lioret Rassemblement National 22,69% 23,16% Patrick Septiers Divers centre 15,03% 16,74% Xavier Mallet Reconquête ! 4,07% 4,19% Olivier Théot Divers gauche 2,82% 2,70% Laëtitia Gardel Droite souverainiste 1,81% 3,16% Camille Leguillon Ecologistes 1,72% 1,86% Amina Bacar Divers gauche 0,94% 1,77% Catherine Van Cauteren Divers extrême gauche 0,79% 0,65% Valérie Coupé Divers extrême gauche 0,59% 0,65% Maïssane Benkaba Divers 0,37% 0,09% Elisa Nomellini Régionaliste 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Mammès Taux de participation 46,68% 46,33% Taux d'abstention 53,32% 53,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,36% Nombre de votants 35 965 1 097

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de la législative 2022 à Saint-Mammès. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les citoyens votant dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne et résidant à Saint-Mammès. La participation parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour la 3ème circonscription de Seine-et-Marne atteint 46%. Elodie Gérôme-Delgado a rassemblé 33% des votes. Dominique Lioret (Rassemblement National) et Patrick Septiers (Divers centre) reçoivent respectivement 23% et 17% des voix. Les électeurs des 58 autres communes composant cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Saint-Mammès ?

Législatives 2022 à Saint-Mammès : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Saint-Mammès (77670) à la mi-juin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 28,4% des suffrages au premier tour à Saint-Mammès. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 26,2% et 22,3% des suffrages. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 50,7% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49,3% des voix.