Résultat de la législative à Saint-Martin-la-Plaine : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Martin-la-Plaine dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Martin-la-Plaine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:14 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Saint-Martin-la-Plaine Le scrutin est lancé depuis ce matin à Saint-Martin-la-Plaine et il n'est pas trop tard pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 14 prétendants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Martin-la-Plaine

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Martin-la-Plaine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Loire

Tête de liste Liste Sandrine Leglise Droite souverainiste Louis Caillon Divers gauche Vincent Bony Nouvelle union populaire écologique et sociale Mariam Assaoune Parti radical de gauche Isabelle Surply Reconquête ! Pauline Husseini Divers extrême gauche Angelina La Marca Rassemblement National Catherine Martin Ecologistes Emmanuel Mandon Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nina Morel Divers gauche Axel Dugua Les Républicains Éric Le Jaouen Divers centre Pascal Besson Divers droite Alexandre Vidal Droite souverainiste

Législatives 2022 à Saint-Martin-la-Plaine : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 29,64% des votes au premier tour à Saint-Martin-la-Plaine. L'ancien banquier de la Banque Rothschild avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,30% et 14,77% des voix. Le choix des habitants de Saint-Martin-la-Plaine était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (56,60% des votes), laissant par conséquent à Marine Le Pen 43,40% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il compter sur cette localité pour obtenir une majorité de l'hémicycle ? Les électeurs de Saint-Martin-la-Plaine reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.