Résultat de la législative à Saint-Pierre-d'Albigny : en direct

12/06/22 19:23

Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières élections, les 4 130 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, parmi les 2 887 personnes en âge de voter à Saint-Pierre-d'Albigny, 49,05% étaient allées voter au premier tour. Le taux de participation était de 37,77% pour le dernier round.

À Saint-Pierre-d'Albigny, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. La guerre en Ukraine serait notamment capable de dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Saint-Pierre-d'Albigny (73250). Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, 24,83% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,59% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

Les indications nationales des ultimes semaines se répéteront sans doute à Saint-Pierre-d'Albigny dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 26,43% des voix à Saint-Pierre-d'Albigny, lors de la dernière présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national enregistrait 23,55% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,4% (contre à un peu moins de 22%).

Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-Pierre-d'Albigny, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait cumulé 21,4% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 8,04% et 1,55% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 30,99% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Saint-Pierre-d'Albigny.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales habitant à Saint-Pierre-d'Albigny (Savoie) seront amenés à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Pendant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 26,43% des votes au premier tour à Saint-Pierre-d'Albigny, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 23,55% et 21,40% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Pierre-d'Albigny gratifié de 59,70% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 40,30% des suffrages. Les électeurs de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?