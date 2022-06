18:45 - Que vont décider les électeurs de gauche à Saint-Raphaël ?

Les inscrits de Saint-Raphaël avaient donné 10,28% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première manche de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,01% et 0,71% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 14% à Saint-Raphaël pour ces élections légilsatives.