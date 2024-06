Résultat des législatives à Fréjus : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Fréjus convoité Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 7,26% à Fréjus. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 16% sur place. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 12,45% des suffrages dans la commune.

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Fréjus Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais des éléments émergent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 49% ou plus à Fréjus ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Fréjus le 9 juin dernier ? Les résultats de ce 30 juin au soir seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Fréjus, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 47,46% des votes contre Valérie Hayer à 13,03% et Marion Maréchal à 9,2%. Dans le détail, 9667 électeurs ont alors été séduits par le RN dans la commune.

14:32 - Fréjus avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La présidentielle est incontestablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Il faut noter que le RN avait affiché au premier tour un résultat plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La leader du parti avait engrangé 35,55% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 22,57% et 14,08%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 56,72% contre 43,28%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN en 2022 Le score obtenu par le Rassemblement national sera le principal enseignement à l'échelle locale pour cette élection des députés. Le RN arrivait en pôle position à Fréjus lors des législatives de 2022. C'est en effet Julie Lechanteux qui arrivait en pôle position au premier tour avec 41,06% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Var. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 59,48%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,52%.

11:02 - Élections législatives à Fréjus : impact de la démographie et de l'économie locale Dans le cadre de la campagne électorale législative, Fréjus se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 57 082 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 6 991 entreprises, Fréjus est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 15,03% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 12,89% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Fréjus abrite une communauté diversifiée, avec ses 4 596 résidents étrangers, soit 8,24% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,35%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2207,81 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Fréjus manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Les élections législatives à Fréjus (83370) sont lancées À Fréjus, le taux de participation constituera indiscutablement un critère déterminant du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,98% au premier tour et seulement 56,96% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 39 359 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 26,43% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 26,51% au deuxième tour.