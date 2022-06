Résultat de la législative à Sainte-Marie : en direct

12/06/22 17:09

13 candidats ont voulu se faire élire dans l'unique circonscription de Sainte-Marie ce dimanche, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un nombre de candidatures au-dessus de celui des autres circonscriptions. Et les 26539 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 37 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce premier round.

L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute l'ampleur de l'abstention à Sainte-Marie. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 58,64% au sein de l'agglomération. La participation était de 51,85% au premier tour, c'est-à-dire 13 760 personnes. La peur d'une résurgence de la pandémie de covid-19 ainsi que ses répercussions en matière économique et sanitaire sont par exemple capables de détourner l'attention des citoyens de Sainte-Marie (97438) du vote.

Lors du dernier scrutin, à Sainte-Marie, Jean-Luc Mélenchon se propulsait à meilleure place de la présidentielle avec 36,63% des voix, devant Marine Le Pen à 26,81%. Suivaient Emmanuel Macron avec 19,32% et Éric Zemmour à 3,77%. Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement infléchir la situation et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Pour rappel l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le Rassemblement national a courru après les 20%.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Sainte-Marie ( La Réunion ) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un candidat de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Pendant la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 36.6% des voix au premier tour à Sainte-Marie, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La présidente du RN et celui qui était candidat à sa réélection avaient obtenu 26.8% et 19.3% des voix. Marine Le Pen était finalement arrivée en tête du second tour en empochant 60.0% des voix face à Emmanuel Macron (40.0%).