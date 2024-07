Résultat des législatives 2024 à Saint-André : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-André : tour d'horizon démographique

Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-André se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 57 150 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 4 098 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 33 596 foyers fiscaux. Dans la commune, 46% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 14,75% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les 960 résidents étrangers, représentant 1,69% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 952 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 34,7%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Saint-André, où la jeunesse représente 46% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.