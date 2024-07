Résultat des législatives 2024 à Sainte-Suzanne : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est sans nul doute l'ampleur de la participation. Dans l'agglomération, dimanche, 51,07% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 63,62% au premier tour. Au deuxième tour, 61,0% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 42,62% des électeurs de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 49,76% au premier tour.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Sainte-Suzanne : ce qu'il faut retenir

En pleine campagne électorale législative, Sainte-Suzanne se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 24 293 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 201 entreprises, Sainte-Suzanne est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (71,97%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La population étrangère de 136 personnes (0,56%) apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 051 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 30,55%, synonyme d'une situation économique instable. À Sainte-Suzanne, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.