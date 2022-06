Résultat de la législative à Sainte-Tulle : 2e tour en direct

19/06/22 19:21

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sainte-Tulle sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sainte-Tulle. En direct 17:48 - Le bloc Insoumis et alliés avait terminé sur la 1re marche il y a sept jours à Sainte-Tulle Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Sainte-Tulle, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint un haut niveau avant ce 2e épisode des élections législatives 2022. Cet électorat a donc une certaine envergure ce dimanche 19 juin. Mais ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 21,32%, 3,8%, 1,15% et 5,11% en avril. Soit un point de départ théorique de 31,38% pour la Nupes pour ces législatives à Sainte-Tulle. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Sainte-Tulle ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 29,98% des votes dimanche 12 juin au soir du 1er round des législatives. La candidature Rassemblement National capte 29,31% des suffrages. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 26,34% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Sainte-Tulle, l'abstention va-t-elle encore monter lors du second tour des législatives ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : la participation aux législatives atteignait 42,64% au second tour contre 55,4% en 2012. Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Il y a cinq ans, au moment des législatives, le taux de participation représentait 40,91% au niveau de Sainte-Tulle au deuxième tour, en d’autres termes seulement 1019 votants avaient fait le déplacement jusqu'à un bureau de vote. 10:30 - La deuxième manche des élections a démarré à Sainte-Tulle C'est donc reparti pour ces élections législatives à Sainte-Tulle, avec le deuxième tour dont l'ouverture a eu lieu ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les qualifiés qui se présentent pour devenir député. Les 2686 inscrits de Sainte-Tulle ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultats des législatives 2022 à Sainte-Tulle - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Sainte-Tulle aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Alpes-de-Haute-Provence

Tête de liste Liste Christophe Castaner Ensemble ! (Majorité présidentielle) Léo Walter Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Sainte-Tulle - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Sainte-Tulle

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Alpes-de-Haute-Provence

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Tulle Christophe Castaner (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,16% 26,34% Léo Walter (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,30% 29,98% Aurélie Abeille Rassemblement National 23,31% 29,31% Myriam Cadenel Reconquête ! 4,23% 2,89% Marie Ferreira Union des Démocrates et des Indépendants 3,80% 1,73% Clémence Razeau Ecologistes 2,30% 2,39% Danièle Daux Droite souverainiste 1,65% 1,49% Nathalie Hue-Courtin Ecologistes 1,64% 1,73% Thierry Begnis Ecologistes 1,01% 1,32% Hervé Guerrera Régionaliste 0,88% 1,16% Frédéric Kechra Divers extrême gauche 0,74% 0,91% Laurent Vicente Divers extrême gauche 0,51% 0,41% Jean-Luc Soler Divers extrême gauche 0,47% 0,33% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Tulle Taux de participation 52,21% 45,74% Taux d'abstention 47,79% 54,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 1,20% Nombre de votants 34 807 1 245

Législatives 2022 à Sainte-Tulle : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,0% des votes au premier tour à Sainte-Tulle. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21,3% et 21,2% des votes. Le choix des habitants de Sainte-Tulle était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (55,6% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 44,4% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Les citoyens de Sainte-Tulle (04) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des députés français qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ?