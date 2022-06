Résultat de la législative à Sauve : en direct

12/06/22 17:14

Le taux d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs clés de ces élections législatives à Sauve. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 14,94% au premier tour. La situation géopolitique actuelle pourrait priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Sauve.

Quel prétendant à l'hémicycle les 1 934 habitants de Sauve placeront-ils en première position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Au moment de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 32% des voix au premier tour à Sauve, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 27% et 14% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été battue, Marine Le Pen était, à la fin, arrivée en tête du second tour en réunissant 55% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 45% des suffrages. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche obtiendra-t-elle la confiance des habitants de cette ville à l'instar du premier tour de la présidentielle ?