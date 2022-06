Résultat de la législative à Savenay : en direct

À Savenay, l'une des clés de ce scrutin législatif sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 6 707 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 75,64% avaient participé à l'élection, contre une participation de 77,04% au premier tour, c'est-à-dire 5 167 personnes. La guerre aux portes de l'Europe est capable de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Savenay.

Au fil des dernières années, les 9 054 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 52,14% au premier tour des électeurs de Savenay. Le taux de participation était de 44,8% pour le second tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.

09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Savenay

Bonjour et bienvenue dans ce live où nous suivrons les grandes étapes de ce premier volet des législatives à Savenay, jusqu'à la mise en ligne des résultats. On dénombre 13 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 19 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans l'unique bureau de vote de la commune.