Résultat des législatives 2024 à Trignac : les premiers chiffres du 2e tour

Au fil des dernières années, les 8 186 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Trignac a connu un taux d'abstention de 37,93%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 54,85% des électeurs de Trignac (44) avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 53,21% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Trignac, qu'en est-il de l'abstention ? Dans l'agglomération, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 37,93%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,23% au premier tour et 58,26% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Trignac ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 5 757 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 28,12% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 27,88% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat serait notamment capable d'impacter les choix que feront les habitants de Trignac (44570).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Trignac

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Trignac révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,89% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 531 hab/km² et 46,35% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Un salaire moyen mensuel net de 2024,35 euros/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 465 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,28%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,59%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Trignac mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,04% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.