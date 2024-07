Résultat des législatives 2024 à Saint-Nazaire : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse socio-économique de Saint-Nazaire : perspectives électorales

Quelle influence les habitants de Saint-Nazaire exercent-ils sur les résultats des législatives ? Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,0% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (68,93%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 24 407 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,87%) et le nombre de résidences HLM (22,0% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Nazaire mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,45% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.