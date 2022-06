Résultat des législatives à Sillery - Election 2022 (51500) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Sillery. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de voix de la part des 1473 électeurs de Sillery votant dans la 3ème circonscription de la Marne. Le taux de participation s'établit à 48% des citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (759 non-votants). L'issue définitive de l'élection législative au niveau de la 3ème circonscription de la Marne résultera des choix des électeurs des 129 autres communes qui lui sont rattachées. Au sein de la commune, Eric Girardin a engrangé 33% des suffrages. Jennifer Marc (Rassemblement National) décroche 28% des voix. Quant à elle, Chantal Berthelemy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 19% des votes.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 33.22% des voix au premier tour à Sillery, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la présidentielle de 2022 et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 29.96% et 14.54% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Sillery gratifié de 56.10% des votes, abandonnant par conséquent 43.90% des votes à Marine Le Pen. Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Sillery (Marne) seront invités à contribuer aux élections législatives comme partout en France. Vers quelle candidature iront-ils ?