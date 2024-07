Résultat des législatives 2024 à Épernay : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Analyse socio-économique d'Épernay : perspectives électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Épernay se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 22 001 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 545 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 14 268 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 16,43% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 9,87% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Épernay incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 957 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2204,07 euros/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 16,67%, révélant une situation économique en demi-teinte. Épernay incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.