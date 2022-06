Résultat de la législative à Sisteron : en direct

12/06/22 18:52

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sisteron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:52 - Pour la gauche, les 22,13% de Mélenchon à Sisteron font espérer Dans les 5 bureaux de vote de Sisteron, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait atteint 22,13% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,2% et 0,96% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 27,29% pour la Nupes pour ces législatives à Sisteron. 16:30 - À Sisteron, des sondages aussi justes qu'en France ? Marine Le Pen avait glané la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Sisteron avec 26,63% des suffrages, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 22,26%, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,13% et Éric Zemmour à 7,29%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines modifieront sans doute cette donne lors des législatives dans la commune au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France). Pendant ce temps, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Sisteron ? À Sisteron, l'abstention sera l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. La crainte d'une reprise du covid serait de nature à impacter le taux de participation à Sisteron. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 73,57% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 74,3% au premier tour, soit 4 059 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Les chiffres de l'abstention lors des législatives 2022, un élément essentiel à Sisteron ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des élections passées. Durant les dernières législatives, 50,83% des personnes en capacité de participer à une élection à Sisteron avaient participé à l'élection au premier tour. La participation était de 45,84% au dernier round. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Pour rappel, au niveau national en 2017, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Sisteron ? Les résultats des élections législatives 2022 à Sisteron seront vraisemblablement donnés assez rapidement après la fermeture des 5 bureaux de vote, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on apprendra assez rapidement qui des 13 candidats aura son billet pour le 2ème tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Sisteron

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sisteron comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Alpes-de-Haute-Provence

Tête de liste Liste Hervé Guerrera Régionaliste Marie Ferreira Union des Démocrates et des Indépendants Clémence Razeau Ecologistes Myriam Cadenel Reconquête ! Nathalie Hue-Courtin Ecologistes Frédéric Kechra Divers extrême gauche Danièle Daux Droite souverainiste Aurélie Abeille Rassemblement National Laurent Vicente Divers extrême gauche Jean-Luc Soler Divers extrême gauche Christophe Castaner Ensemble ! (Majorité présidentielle) Léo Walter Nouvelle union populaire écologique et sociale Thierry Begnis Ecologistes

Législatives 2022 à Sisteron : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 26,63% des votes au premier tour à Sisteron, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,26% et 22,13% des voix. Le choix des votants de Sisteron était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (51,34% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 48,66% des votes.