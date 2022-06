Résultat de la législative à Sorbiers : en direct

12/06/22 17:18

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Sorbiers, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les prix des matières premières seraient notamment en mesure d'éloigner les citoyens de Sorbiers (42290) des isoloirs. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 137 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,24% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 82,42% au premier tour, soit 5 058 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Lors du dernier scrutin, à Sorbiers, Emmanuel Macron atteignait meilleure place au premier round de la présidentielle avec 30,18% des voix, devant Marine Le Pen à 24,06%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 15,23% et Éric Zemmour à 7,78%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines boulverseront peut-être ce paysage et donc le résultat des législatives à Sorbiers dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30,2% des voix au premier tour à Sorbiers. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,1% et 15,2% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Sorbiers grâce à 60,2% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 39,9% des votes. Les votants de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens votant à Sorbiers (Loire) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France.