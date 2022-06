Résultat de la législative à Souvigny : 2e tour en direct

19/06/22 18:05

Le second tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? La semaine dernière, 55,72% des personnes habilitées à voter à Souvigny avaient pris part au scrutin. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des scrutins précédents. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 22,5% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,35% au premier tour.

Lors du premier round, le 12 juin dernier, les habitants de Souvigny ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 37,1% des votes. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 25,13% des suffrages. A la troisième place, la candidature Rassemblement National recueille 17,34% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Souvigny. Les 1355 habitants de Souvigny votant dans la 1ère circonscription de l'Allier ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale au soir du 1er tour des élections législatives 2022. Le taux d'abstention atteint 44% des habitants autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de l'Allier, ce qui représente 600 non-votants. Ces données ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 1ère circonscription de l'Allier, 125 autres communes participant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Yannick Monnet a obtenu 37% des votes au niveau de la commune. Il arrive devant Michel Barbarin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie Cibert (Rassemblement National) qui recueillent 25% et 17% des voix.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28% des voix au premier tour à Souvigny, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22% et 17% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Souvigny avec 52% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 48% des suffrages. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les 1 838 habitants de Souvigny ( Allier ) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ?