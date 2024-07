Résultat des législatives 2024 à Moulins : les premiers chiffres du 2e tour

À Moulins, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement l'étendue de l'abstention. Le taux d'abstention à Moulins pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 41,23%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 12 875 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 33,65% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 34,98% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,52% au premier tour. Au second tour, 57,7% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Moulins aujourd'hui ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics pourraient renforcer l'engagement civique des habitants de Moulins.

17:29 - Analyse socio-économique de Moulins : perspectives électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Moulins fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 19 343 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 462 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 846 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (61,26%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 1 502 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 9,16%, favorise son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1949,19 euros/mois, la ville affiche un taux de chômage de 18,16%, synonyme d'une situation économique instable. À Moulins, les problématiques locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.