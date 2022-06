Résultat de la législative à Souvigny : en direct

En direct

19:25 - Qui vont retenir les supporters de gauche à Souvigny ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des enjeux de ces législatives 2022, à Souvigny comme dans le reste du pays. L'Insoumis avait atteint 17,11% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,48% et 1,97% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 22,56% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Souvigny ? Marine Le Pen avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle à Souvigny avec 27,91% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 21,8%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,11% et Éric Zemmour à 7,8%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute modifier ces équilibres à Souvigny ce dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Souvigny L'une des grandes inconnues de ces législatives sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Souvigny. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les tarifs de l'essence et du gaz sont de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Souvigny (03210). Au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 361 personnes en âge de voter dans la commune, 22,5% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 20,35% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Les chiffres de la participation aux législatives, un élément important à Souvigny ? L'étude des précédentes élections est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 44,57% des personnes en capacité de voter à Souvigny avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 40,83% pour le second tour. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.